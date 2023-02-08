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08.02.2023  13:50   Рита Парфенова

10-річний хлопчик постраждав внаслідок обстрілу Вовчанська

Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харківської області вранці 8 лютого

швидка допомога

Про це повідомляє  РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Оновлену інформацію надали в Обласному центрі екстреної медичної допомоги.

У Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик.

Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що троє людей отримали поранення під час обстрілів населених пунктів Харківської області вранці 8 лютого.


Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, харьков, хова, агрессия россии
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