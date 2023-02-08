10-річний хлопчик постраждав внаслідок обстрілу Вовчанська

Збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харківської області вранці 8 лютого
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА. Оновлену інформацію надали в Обласному центрі екстреної медичної допомоги.
У Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик.
Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.
Раніше РЕДПОСТ писав, що троє людей отримали поранення під час обстрілів населених пунктів Харківської області вранці 8 лютого.
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Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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