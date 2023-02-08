08.02.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

На Харківщині вилучили наркотиків на суму близько 1 мільйона гривень

Зловмисник вирощував рослини коноплі в спеціально обладнаних гроубоксах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

7 лютого правоохоронці затримали 29-річного мешканця Харківської області. Чоловік займався вирощуванням елітних рослин коноплі з подальшим виготовленням канабісу та збутом наркотиків на території Харкова та Харківської області.

В будинку за місцем мешкання чоловіка поліцейські виявили гроубокс, обладнаний електролампами, термометром, вентиляторами, в якому в горщиках для квітів росли кущі коноплі. Аналогічний гроубокс був виявлений в домоволодінні, за яким наглядав чоловік.

Під час обшуків всього вилучено близько 5,5 кг канабісу та 22 рослини коноплі. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку України становить близько 1 мільйона гривень.

Зловмиснику загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



