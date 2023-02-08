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08.02.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

На Харківщині вилучили наркотиків на суму близько 1 мільйона гривень

Зловмисник вирощував рослини коноплі в спеціально обладнаних гроубоксах.

збувач наркотиків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
7 лютого правоохоронці затримали 29-річного мешканця Харківської області. Чоловік займався вирощуванням елітних рослин коноплі з подальшим виготовленням канабісу та збутом наркотиків на території Харкова та Харківської області.
 
В будинку за місцем мешкання чоловіка поліцейські виявили гроубокс, обладнаний електролампами, термометром, вентиляторами, в якому в горщиках для квітів росли кущі коноплі. Аналогічний гроубокс був виявлений в домоволодінні, за яким наглядав чоловік.
 
Під час обшуків всього вилучено близько 5,5 кг канабісу та 22 рослини коноплі. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку України становить близько 1 мільйона гривень.
 
Зловмиснику загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік убив знайомого та закопав його труп.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків, харьков
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