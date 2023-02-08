Експерти виміряли рівень радіації у Харкові та області на 8 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 8 лютого 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по місту Харкову 0,12 – 0,13 мкЗв/год
по Харківській області – 0,10 – 0,14 мкЗв/год
Раніше РЕДПОСТ повідомляв, який радіаційний фон у Харкові 7 лютого.
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Сьогодні легко піддатися спокусі, тому застіль чи випадкових знайомств краще уникати – сьогодні дуже важко зупинитися чи сказати «ні».
У Харкові на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
8 лютого за народним календарем Феодор Студит, Поминальник.
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