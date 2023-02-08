08.02.2023 13:10 Віталій Хінєвіч
У Дії доступні 5 нових послуг
Послуги повинні спростити і пришвидшити процес усиновлення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
У Міністерстві розповіли, що окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, на порталі Дія з’явились нові сервіси:
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Усиновлення: продовження кандидатсва;
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Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;
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Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків;
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Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;
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Усиновлення: зняття з обліку.
Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку.
Проєкт реалізовано завдяки ініціативі Радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, Міністерство соціальної політики України та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.
Раніше РЕДПОСТ
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