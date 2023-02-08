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08.02.2023  13:10   Віталій Хінєвіч

У Дії доступні 5 нових послуг

Послуги повинні спростити і пришвидшити процес усиновлення.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
У Міністерстві розповіли, що окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, на порталі Дія з’явились нові сервіси:
 
  • Усиновлення: продовження кандидатсва;
  • Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом; 
  • Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків;
  • Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;
  • Усиновлення: зняття з обліку.
Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку.
 
Проєкт реалізовано завдяки ініціативі Радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, Міністерство соціальної політики України та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що цифровізацію розмитнення авто роблять, щоб спростити процес для українців та унеможливити корупційні схеми. Наразі триває робота над законодавчою базою.
 

Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія, усиновлення
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