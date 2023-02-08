08.02.2023 13:10 Віталій Хінєвіч

У Дії доступні 5 нових послуг

Послуги повинні спростити і пришвидшити процес усиновлення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

У Міністерстві розповіли, що окрім раніше доступних консультацій з усиновлення дитини та реєстрації усиновлювача онлайн, на порталі Дія з’явились нові сервіси:

Усиновлення: продовження кандидатсва;

Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом;

Стати другим з батьків-вихователей чи прийомних батьків;

Опіка, піклування над дитиною: реєстрація кандидатом;

Усиновлення: зняття з обліку.

Заповнення усіх необхідних даних триває близько 30 хвилин, після чого служба у справах дітей опрацює заяку і проведе поточну перевірку.

Проєкт реалізовано завдяки ініціативі Радниці-уповноваженої Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, Міністерство соціальної політики України та Міністерства цифрової трансформації України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Програми розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Раніше РЕДПОСТ писав, що цифровізацію розмитнення авто роблять, щоб спростити процес для українців та унеможливити корупційні схеми. Наразі триває робота над законодавчою базою.



