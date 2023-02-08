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08.02.2023  15:34   Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова ліквідували десятки аварій на водопроводах

Про хід відновлення мереж поінформували у КП «Харківводоканал».

Ліквідували десятки аварій на водопроводах ремонтники Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківводоканал», фахівці підприємства з початку року 
  • ліквідували 42 аварії на водоводах,
  • упорядкували 40 оглядових колодязів
  • відремонтували 20 водорозбірних колонок.
 
Зокрема, серйозну аварію усунули на магістралі діаметром 300 мм у приватному секторі на вул. Остапа Вишні. Також спеціалісти капітально відремонтували водорозбірну колонку на вул. Великій Панасівській і привели до ладу оглядовий колодязь у пров. Пластичному. Після завершення робіт усі території упорядкували.
 
Напередодні працівники комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та відремонтували 6 оглядових колодязів. 8 лютого 2023 року бригади усувають 12 пошкоджень на водопровідних мережах.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав, що окупанти у Харкові пошкодили понад 6 тисяч будівель різного типу.
 

Источник:   Міскрада
 Тэги:  ремонт, вода, харьков, харків
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