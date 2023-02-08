08.02.2023 15:34 Дмитро Колонєй

Ремонтники Харкова ліквідували десятки аварій на водопроводах

Про хід відновлення мереж поінформували у КП «Харківводоканал».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківводоканал», фахівці підприємства з початку року

ліквідували 42 аварії на водоводах,

упорядкували 40 оглядових колодязів

відремонтували 20 водорозбірних колонок.

Зокрема, серйозну аварію усунули на магістралі діаметром 300 мм у приватному секторі на вул. Остапа Вишні. Також спеціалісти капітально відремонтували водорозбірну колонку на вул. Великій Панасівській і привели до ладу оглядовий колодязь у пров. Пластичному. Після завершення робіт усі території упорядкували.

Напередодні працівники комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 11 пошкоджень на ділянках трубопроводів холодного водопостачання та відремонтували 6 оглядових колодязів. 8 лютого 2023 року бригади усувають 12 пошкоджень на водопровідних мережах.



