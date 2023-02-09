09.02.2023 14:24 Рита Парфенова

Вбивство цивільних військовими рф документують прокурори Харківщини

Правоохоронці збирають докази військових злочинів рф у Куп’янському районі Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 8 лютого 2023 року ЗС РФ, нехтуючи нормами гуманітарного права, з танку обстріляли цивільні об’єкти в смт Дворічна Куп’янського району. Від отриманих поранень загинули двоє осіб — 49-річна жінка та 46-річний чоловік.



Наразі тіла загиблих направлено до ХОБСМЕ для проведення відповідних експертиз.





9 лютого близько 8 години ранку ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл по м. Куп’янськ, у результаті чого зруйновано господарську споруду. За попередніми даними, постраждалих немає.





Прокурори спільно зі слідчими Куп‘янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки збройної агресії РФ та зібрали речові докази.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 9 лютого ворог обстрілював із мінометів та артилерії прикордонні населені пункти області, які розташовані неподалік лінії зіткнення.



