09.02.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

Електропостачання відновили ще у кількох селах Куп'янського району

У населених пунктах, що постраждали від рук окупантів, продовжують відновлювати світло.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що 9 лютого фахівці «Харківобленерго» повернули електропостачання у кілька деокупованих населених пунктів Куп'янського району.

«Відтепер села Колодязне, Обухівка, Новоужвинівка та Нововасилівка – зі світлом. Через те, що дана місцевість тривалий час перебувала під ворожими обстрілами окремі ділянки ремонтували по два-три рази поспіль. Крім цього, для розмінування території вздовж лінії електропередач довелося залучати саперів», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Він також додав, що наразі у підключених селах – 445 точок обліку. Ремонтні роботи тривали протягом місяця.

Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні найхолоднішої ночі працівники тепломереж усунули 15 дефектів.



