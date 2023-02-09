    
Главная Новини Харкова ЖКГ Електропостачання відновили ще у кількох селах Куп'янського району
09.02.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

Електропостачання відновили ще у кількох селах Куп'янського району

У населених пунктах, що постраждали від рук окупантів, продовжують відновлювати світло.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що 9 лютого фахівці «Харківобленерго» повернули електропостачання у кілька деокупованих населених пунктів Куп'янського району. 
 
«Відтепер села Колодязне, Обухівка, Новоужвинівка та Нововасилівка – зі світлом. Через те, що дана місцевість тривалий час перебувала під ворожими обстрілами окремі ділянки ремонтували по два-три рази поспіль. Крім цього, для розмінування території вздовж лінії електропередач довелося залучати саперів», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.
 
Він також додав, що наразі у підключених селах – 445 точок обліку. Ремонтні роботи тривали протягом місяця.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що напередодні найхолоднішої ночі працівники тепломереж усунули 15 дефектів.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  жкг, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.02 ЖКГ Окупанти у Харкові пошкодили понад 6 тисяч будівель різного типу 07.02 ЖКГ У Харкові відновили газопостачання для сімей, чиї будинки постаждали внаслідок обстрілу 07.02 ЖКГ В Україні змінять ліміти споживання електрики
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 