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27.03.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

Харківські боксери здобули перемогу на товариському турнірі у Польщі

26 березня, у Польщі відбувся товариський турнір з боксу на Кубок мерів міст-побратимів Харкова та Познані.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. 
 
Збірна команда Харкова, у складі якої виступали юнаки 2008-2009 років народження у 14-ти вагових категоріях, провела найбільшу кількість переможних боїв і здобула Кубок мерів.
 
Найкращим боксером турніру судді визнали харків’янина Микиту Давідьянца. 
 
Команду харків’ян готував до змагань старший тренер юнацької збірної України з боксу Вадим Казанін.
 
Нагадаємо, товариський турнір у Познані пройшов під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбулося тренування з карате-до з чемпіоном (фото).
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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