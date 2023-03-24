У Харкові відбулося тренування з карате-до з чемпіоном (фото)

У Харкові відбулося відкрите тренування з карате-до, яке для всіх бажаючих провели володарі чорних поясів п'ятого та другого данів.
Найімовірніше, сьогодні вам ніколи буде звертати увагу на своє здоров'я. Будьте уважнішими, ваш організм буде більше звичайного схильний до впливу вірусів.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Жартівливе побажання «Будь здоровим, не кашляй» сьогодні набуває особливого сенсу: 24 березня відзначається Міжнародний день боротьби з туберкульозом.
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