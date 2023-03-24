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24.03.2023  21:09   Василь Голосний

У Харкові відбулося тренування з карате-до з чемпіоном (фото)

У Харкові відбулося відкрите тренування з карате-до, яке для всіх бажаючих провели володарі чорних поясів п'ятого та другого данів.

Харків, карате
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Тренування провели головний тренер клубу "Фудокан" Юрій Повх, чорний пояс 5 дан та чемпіонка Європи та світу з традиційного карате-до Валерія Піскун чорний пояс 2 дан.
 
Наприкінці спортивного заходу учасники отримали призи та подарунки від Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради.
 
Тренування відбулося у безпечному місці.

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Тэги:  харків, карате, тренування
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