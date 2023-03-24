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24.03.2023  20:45   Дмитро Колонєй

У трагедії під Харковом загинув керівник низки автотранспортних компаній Валерій Добрушко

Міська рада Харкова висловила співчуття рідним та близьким загиблого.


Фото: Харківська міська рада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на прес-службу мерії Харкова, у своєму зверненні міська рада висловлює співчуття рідним та близьким Валерія Дробушка, який загинув сьогодні, 24 березня:
 
«Валерій Олександрович працював у сфері автоперевезень десятки років. Керував автотранспортними підприємствами, забезпечував роботу величезного колективу. Завдяки його професіоналізму та старанній праці автобусні перевезення у Харкові були організовані на високому рівні.
 
Крім того, він був людиною дуже небайдужою до своєї справи та проблем інших людей: організовував безкоштовні автобуси для дачників, підтримував пенсіонерів і ветеранів.
 
Харкову не вистачатиме Валерія Олександровича. Ми назавжди запам'ятаємо його як справжнього професіонала та патріота свого міста.
 
Світла пам'ять! Сил рідним пережити цю непоправну втрату», - говориться у співчутті.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 24 березня 2023 року, у піщаному кар'єрі в селі Сороківка Харківського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль МАЗ місцевого підприємства. Тепер стало відомо, що у цій трагедії загинув Валерій Дробушко.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  смерть, добрушко, харків, агрессия россии
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