24.03.2023 20:45 Дмитро Колонєй
У трагедії під Харковом загинув керівник низки автотранспортних компаній Валерій Добрушко
Міська рада Харкова висловила співчуття рідним та близьким загиблого.
Фото: Харківська міська рада
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на прес-службу мерії Харкова, у своєму зверненні міська рада висловлює співчуття рідним та близьким Валерія Дробушка, який загинув сьогодні, 24 березня:
«Валерій Олександрович працював у сфері автоперевезень десятки років. Керував автотранспортними підприємствами, забезпечував роботу величезного колективу. Завдяки його професіоналізму та старанній праці автобусні перевезення у Харкові були організовані на високому рівні.
Крім того, він був людиною дуже небайдужою до своєї справи та проблем інших людей: організовував безкоштовні автобуси для дачників, підтримував пенсіонерів і ветеранів.
Харкову не вистачатиме Валерія Олександровича. Ми назавжди запам'ятаємо його як справжнього професіонала та патріота свого міста.
Світла пам'ять! Сил рідним пережити цю непоправну втрату», - говориться у співчутті.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що 24 березня 2023 року, у піщаному кар'єрі в селі Сороківка Харківського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль МАЗ
місцевого підприємства. Тепер стало відомо, що у цій трагедії загинув Валерій Дробушко.
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