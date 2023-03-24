24.03.2023 20:45 Дмитро Колонєй

У трагедії під Харковом загинув керівник низки автотранспортних компаній Валерій Добрушко

Міська рада Харкова висловила співчуття рідним та близьким загиблого.



Фото: Харківська міська рада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на прес-службу мерії Харкова, у своєму зверненні міська рада висловлює співчуття рідним та близьким Валерія Дробушка, який загинув сьогодні, 24 березня:

«Валерій Олександрович працював у сфері автоперевезень десятки років. Керував автотранспортними підприємствами, забезпечував роботу величезного колективу. Завдяки його професіоналізму та старанній праці автобусні перевезення у Харкові були організовані на високому рівні.

Крім того, він був людиною дуже небайдужою до своєї справи та проблем інших людей: організовував безкоштовні автобуси для дачників, підтримував пенсіонерів і ветеранів.

Харкову не вистачатиме Валерія Олександровича. Ми назавжди запам'ятаємо його як справжнього професіонала та патріота свого міста.

Світла пам'ять! Сил рідним пережити цю непоправну втрату», - говориться у співчутті.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що 24 березня 2023 року, у піщаному кар'єрі в селі Сороківка Харківського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль МАЗ місцевого підприємства. Тепер стало відомо, що у цій трагедії загинув Валерій Дробушко.



