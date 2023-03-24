    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Під Харковом на міні підірвався МАЗ, що відомо про стан водія (фото)
24.03.2023  11:46   Рита Парфенова

Під Харковом на міні підірвався МАЗ, що відомо про стан водія (фото)

56-річний співробітник дорожньо-будівельної компанії, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/8375

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, подія сталася 24 березня у с. Вільхівка Харківського району. Близько дев'ятої години ранку водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.  
 
Встановлено, що чоловіку 56 років та він є співробітником дорожньо-будівельної компанії. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму. Наразі його госпіталізовано до лікарні.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/8375
 
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його проводять слідчі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у лісі поблизу с. Григорівка на території Великобурлуцької громади від вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 46-річний чоловік.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/8375


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  міна, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.03 Надзвичайні події Чоловік підірвався на міні: підробиці від харківської поліції 13.03 Надзвичайні події Під Харковом чоловік підірвався на міні «Пелюстка» 04.03 Надзвичайні події Під Харковом рибалка підірвався на розтяжці
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 