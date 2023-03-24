Під Харковом на міні підірвався МАЗ, що відомо про стан водія (фото)

56-річний співробітник дорожньо-будівельної компанії, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, подія сталася 24 березня у с. Вільхівка Харківського району. Близько дев'ятої години ранку водій, який їхав на вантажному автомобілі, підірвався на протитанковій міні.
Встановлено, що чоловіку 56 років та він є співробітником дорожньо-будівельної компанії. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму. Наразі його госпіталізовано до лікарні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Його проводять слідчі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у лісі поблизу с. Григорівка на території Великобурлуцької громади від вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 46-річний чоловік.
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