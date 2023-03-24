24.03.2023 11:25 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 23 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 155 вибухових предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ. 23 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 6 км ліній електропередач. Саперами виявлено та знешкоджено 155 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 19 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 94 саперів та 38 одиниць техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1942 га території, 256 км автомобільних доріг, 835 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 53 тис. 405 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у лісі поблизу с. Григорівка на території Великобурлуцької громади від вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 46-річний чоловік.



