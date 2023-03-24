Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 23 березня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 155 вибухових предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
23 березня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 6 км ліній електропередач.
Саперами виявлено та знешкоджено 155 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 19 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 94 саперів та 38 одиниць техніки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у лісі поблизу с. Григорівка на території Великобурлуцької громади від вибуху невідомого вибухового пристрою загинув 46-річний чоловік.
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