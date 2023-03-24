24.03.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

На Харківщині ворог міг спалити близько 20 тисяч гектарів лісів

Завдяки дистанційному зондуванню земель вдалося встановити близько 2 тисяч випадків теплових аномалій. Усі – на територіях, що перебували під тимчасовою окупацією.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За попередніми підрахунками, від полум’я могли постраждати понад 20 тисяч гектарів лісу. Збитки можуть сягати 100 млрд грн. Наразі точні розміри збитків встановити неможливо через мінну небезпеку на території лісів та наближеність до зони бойових дій.

«На жаль, окупанти не лише чинять терор проти мирного населення, але і знищують екосистеми нашої країни. Аби провести ретельний огляд лісів Харківщини необхідно гуманітарне, широкомасштабне розмінування. На відновлення лісів може знадобитися десятки років», - зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Загалом встановлено 136 займань у лісах Харківщини. З них – 105 у результаті дій окупантів. Найбільшої шкоди ворог заподіяв Ізюмському, Куп’янському, Вовчанському та Чугуєво-Бабчанському лісовим господарствам. Окрім спалених насаджень, окупанти знищили майже всю протипожежну техніку й обладнання.

Загальна площа лісів Харківщини становить майже 420 тисяч гектар. Потенційно небезпечними та тими, що потребують розмінування залишаються 170 тис. га. Наразі розміновано 616 га.

Збитків завдавали і чорні лісоруби. Попередньо задокументовано 1831 кубометр незаконних порубок.

Крім цього зазначається, що під тимчасовою окупацією у Куп’янському районі залишаються понад 7 тисяч гектар лісів регіону.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 42 пожеж , що трапились за добу, 39 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.



