24.03.2023 19:54 Дмитро Колонєй

Як змінився механізм отримання виплати компенсації для придбання житла ветеранами

Стало відомо, які зміни внесеніу відповідну постанову.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міністерство у справах ветеранів, Уряд надав право на отримання грошової компенсації для придбання житла ветеранами війни з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок військової агресії рф проти України, та родинами загиблих (померлих) Захисників та Захисниць.

Крім того, створено механізм реалізації права на отримання грошової компенсації тими одержувачами, яким така компенсація була призначена у 2018-2022 рр. і до цього часу не виплачена, та які після повномасштабного вторгнення рф вимушено перемістилися з території, де ведуться бойові дії, чи тимчасово окупована РФ, за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Відповідні зміни до постанов КМУ №280, №719 та №214 прийнято на засіданні Кабінету Міністрів України у п'ятницю, 24 березня.

Оновленими нормативно-правовими актами передбачено, що у 2023 році Мінветеранів буде здійснено розподіл субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за трьома бюджетними програмами в обсязі 5,5 млрд грн двічі – в квітні та червні (для осіб, які перемістились після 24.02.2022 р.).

В постановах враховані також пропозиції громадськості, а саме робочої групи з питань опрацювання проблематики внутрішньо переміщених осіб з числа учасників АТО/ООС при Мінветеранів щодо збереження коефіцієнту збільшення опосередкованої вартості 1,75 для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків при розрахунку розміру грошової компенсації, яку було призначено до внесених змін від 29.07.2022 р.

Очікується, що у 2023 році житлом за рахунок коштів державного бюджету буде забезпечено більше ніж 2 000 ветеранів та родин загиблих (померлих) Воїнів.



