24.03.2023 19:20 Євген Клочко

Хитрощі сучасних господинь: як швидко натерти сир і чим можна замінити тертку

Сучасні господині часто застосовують тертий сир як із основних інгредієнтів для певних страв. Винахідники зараз настільки полегшили життя представницям прекрасної статі, що замість витрачати час на натирання сиру можна купити готовий пакет із сирною стружкою в супермаркеті, повідомляє портал РЕДПОСТ.

Однак якщо ви хочете заощадити, то можна скористатися деякими хитрощами, які допоможуть за лічені хвилини натерти сир самостійно, причому тертка може не знадобитися.

Головний секрет, який допоможе швидко натерти сир

Звичайний процес натирання сиру на тертці досить тривалий. Часом у господарок немає стільки часу, тому їм нічого не залишається як вдатися до лайфхаків, які допоможуть не тільки заощадити час, а й зробити цей процес приємним.

Тим, хто використовує для натирання сиру тертку, необхідно змастити її олією. Це допоможе сиру ковзати по лезах, через що процес стане набагато швидше та простіше. Якщо масла під рукою немає, його можна замінити звичайною кип'яченою водою або кулінарним спреєм.

Якщо ви хочете за підсумком отримати розсипчасту сирну стружку, то досягти такого ефекту вам допоможе охолоджений сир. Для цього треба за 15 хвилин до натирання помістити продукт у морозильну камеру.

Чи можна натерти сир без тертки та чим її замінити

Виявляється, щоб натерти сир, який завжди потрібна тертка. Тому якщо її немає під рукою, не варто засмучуватися. Сирну стружку можна отримати, якщо скористатися такими хитрощами:

блендер - якщо немає на кухні тертки, але є даний пристрій, то чому б не заощадити час завдяки цьому процесу. В результаті ви за лічені хвилини отримаєте гарну сирну стружку;

- якщо немає на кухні тертки, але є даний пристрій, то чому б не заощадити час завдяки цьому процесу. В результаті ви за лічені хвилини отримаєте гарну сирну стружку; м'ясорубка - напевно в кожному будинку є цей кухонний пристрій. Якщо немає тертки, то м'ясорубку легко можна використовувати для того, щоб отримати сирну стружку.

А якщо і цього у вас немає, то на кухні будь-яка господиня завжди має ніж, який запросто можна використовувати для цих цілей. Необхідно спочатку просто нарізати сир на тонкі смужки, після чого їх дрібно покришити і готова стружка.

Зараз є багато хитрощів, які дозволяють помітно полегшити процес приготування будь-яких страв. Головне, виявити кмітливість.



