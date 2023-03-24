    
Главная Новини Харкова Lifestyle Хитрощі сучасних господинь: як швидко натерти сир і чим можна замінити тертку
24.03.2023  19:20   Євген Клочко

Хитрощі сучасних господинь: як швидко натерти сир і чим можна замінити тертку

Сучасні господині часто застосовують тертий сир як із основних інгредієнтів для певних страв. Винахідники зараз настільки полегшили життя представницям прекрасної статі, що замість витрачати час на натирання сиру можна купити готовий пакет із сирною стружкою в супермаркеті, повідомляє портал РЕДПОСТ.

Як швидко натерти сир і чим можна замінити тертку, якщо її немає на кухні
 
Однак якщо ви хочете заощадити, то можна скористатися деякими хитрощами, які допоможуть за лічені хвилини натерти сир самостійно, причому тертка може не знадобитися.
 

Головний секрет, який допоможе швидко натерти сир

Звичайний процес натирання сиру на тертці досить тривалий. Часом у господарок немає стільки часу, тому їм нічого не залишається як вдатися до лайфхаків, які допоможуть не тільки заощадити час, а й зробити цей процес приємним.
 
Як швидко натерти сир і чим можна замінити тертку, якщо її немає на кухні
 
Тим, хто використовує для натирання сиру тертку, необхідно змастити її олією. Це допоможе сиру ковзати по лезах, через що процес стане набагато швидше та простіше. Якщо масла під рукою немає, його можна замінити звичайною кип'яченою водою або кулінарним спреєм.
 
Якщо ви хочете за підсумком отримати розсипчасту сирну стружку, то досягти такого ефекту вам допоможе охолоджений сир. Для цього треба за 15 хвилин до натирання помістити продукт у морозильну камеру.
 

Чи можна натерти сир без тертки та чим її замінити

Виявляється, щоб натерти сир, який завжди потрібна тертка. Тому якщо її немає під рукою, не варто засмучуватися. Сирну стружку можна отримати, якщо скористатися такими хитрощами:
 
  • блендер - якщо немає на кухні тертки, але є даний пристрій, то чому б не заощадити час завдяки цьому процесу. В результаті ви за лічені хвилини отримаєте гарну сирну стружку;
  • м'ясорубка - напевно в кожному будинку є цей кухонний пристрій. Якщо немає тертки, то м'ясорубку легко можна використовувати для того, щоб отримати сирну стружку.
Як швидко натерти сир і чим можна замінити тертку, якщо її немає на кухні
 
А якщо і цього у вас немає, то на кухні будь-яка господиня завжди має ніж, який запросто можна використовувати для цих цілей. Необхідно спочатку просто нарізати сир на тонкі смужки, після чого їх дрібно покришити і готова стружка.
 
Зараз є багато хитрощів, які дозволяють помітно полегшити процес приготування будь-яких страв. Головне, виявити кмітливість.
 
Нагадаємо, що раніше РЕДПОСТ писав про 10 продуктів, якими можна «заїдати» стрес.
 

Тэги:  корисні поради, кухня, сир
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.03 Lifestyle Зберігаємо гроші та природу: як економити воду, щоб менше платити за комуналку 19.03 Lifestyle Як за допомогою пива можна очистити сковороду від жиру та нагару 17.03 Lifestyle Топ-5 найкращих способів прискорити схожість насіння овочів
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 