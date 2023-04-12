12.04.2023 20:01 Євген Клочко

Заощаджуйте, готуючи: кухонні хитрощі, які знизять рахунки за електроенергію

В умовах стрімкого підвищення цін дуже важливо знайти золоту середину, яка допоможе не відмовлятися від побутової техніки та кухонних пристроїв, при цьому економити електроенергію. Експерти з енергетики поділилися важливими порадами, як готувати багато страв, але не отримувати величезних рахунків.

За словами експертів, допоможе скоротити витрати не лише грамотного використання деяких кухонних пристроїв, а й секрети зберігання продуктів. Що це за кухонні лайфхаки, читайте далі в матеріалі сайту РЕДПОСТ.

Кухонні хитрощі, які знизять рахунки за електроенергію

Використовуйте аерогриль замість духовки

Використання духовки менш вигідне з точки зору заощадження коштів, ніж аерогрилю. Цей пристрій допомагає зберегти соковитість ваших продуктів під час готування, тому що в основі його роботи лежить циркуляція гарячого повітря. Зрозуміло, що їжа буде готуватися трохи довше, але деякі моделі аерогрилів споживають зовсім небагато електроенергії (це потрібно дізнаватися в момент оцінки технічних характеристик конкретного приладу).

Завжди накривайте кришки кришками

Залежно від конкретних тарифів на світло та газ може бути вигідніше кип'ятити воду в електрочайнику або прямо в каструлі на плиті. Деколи набагато швидше вибрати перший варіант і перелити окріп в каструлю. Але ж вибір за вами. У будь-якому випадку ми радимо вам завжди накривати каструлі кришками. Це дозволяє воді закипіти набагато швидше, тобто заощадити.

Замініть гриль тостером

Для того, щоб підсмажити скибочки хліба, не кладіть їх у духовку або на гриль. Тостер «тягне» менше електрики, а справляється швидше за свої аналоги.

Розморожуйте холодильник частіше

Це здається очевидним, але не всім відомо, що часте розморожування холодильника може якось вплинути на рахунки за електроенергію. Особливо це стосується морозильної камери. Експерт радить приступати до розморожування щоразу, коли на стінках утворюється крижане покриття. Це допоможе не лише знизити споживання електроенергії приладом, а й збереже його на більший термін. Крім того, чим менше ваш холодильник, тим менше йому буде потрібно «живлення». Тому якщо ваша сім'я складається з двох-трьох осіб, можливо, є сенс замінити холодильник більш мініатюрним.

Заповнюйте морозильну камеру

Ще один кухонний лайфхак, який допоможе знизити рахунки за електроенергію, не тримати морозильну камеру порожньою. Вона створена у тому, щоб у ній зберігалися продукти. Чим більше, тим менше простору для теплого повітря всередині, тому прилад працює в помірному, економному режимі.

На замітку: гарна ідея - готувати більше страв у вільний час і заморожувати їх, щоб потім не перекушувати бутербродами, а просто розігрівати готовий обід чи вечерю.

До речі, якщо переглянути свої побутові звички, то можна досягти набагато менших сум у квитанціях. Достатньо дізнатися, як платити за комуналку менше, заощаджуючи воду в кухні та ванній, та користуватися цими порадами



