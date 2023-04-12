12.04.2023 20:23 Дмитро Колонєй

В Україні хочуть зносити "хрущовки" із примусовим виселенням мешканців

Такий закон готують в українському парламенті.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Верховну Раду України , законопроєкт № 6458, який був внесений урядом і прийнятий за основу в жовтні 2022 року, передбачає реконструкцію та інвестиції в такі будівлі, оскільки їх експлуатація становить загрозу для життєвого середовища мешканців.

У пояснювальній записці зазначають, що в Україні є низка проблем із "застарілим" фондом, які потребують розв'язання.

"В Україні наявна велика кількість об'єктів житлового фонду, граничний строк експлуатації яких закінчився або збігає. Загальна площа застарілого житлового фонду за даними Державної служби статистики (станом на 01 січня 2017 року) складає 4,33 млн м3", - пояснюють ініціатори законопроєкту.

— йдеться у документі.

Законопроєкт створює основу для реконструкції та інвестування таких будинків, одночасно розв'язувати питання прозорої взаємодії між місцевою владою та забудовниками, а також проведення конкурсів на реконструкцію.

Проблема застрарілго жітлового фонлу існує, але, як зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, слід обговорити модернізацію енергетичної та житлово-комунальної інфраструктури, щоби не будувати нових висоток на старих інженерних мережах. Законопроект згадує "маневрове житло", але відсутні відповідні визначення та регулювання. Тому зрозуміти, що мають на увазі - неможливо.

За словами експерта, малоймовірно, що буде реалізовано варіант реконструкції старих будинків, наданий законопроектом, оскільки будівельники не захочуть упустити можливість заробітку від будівництва нових будівель із великою кількістю квартир.

Важливо врахувати інтереси мешканців, які проживають у застарілому житловому фонді, та забезпечити рівний доступ до інфраструктурних об'єктів, зокрема дитячих садків, шкіл, зон відпочинку та громадського транспорту.

Як відомо, станом на 2019 рік, за даними місцевих органів влади, на території України зареєстровано 30 380 багатоквартирних будинків, що належать до старого житлового фонду.



