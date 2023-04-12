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12.04.2023  21:00   Дмитро Колонєй

Нас зараз будуть у м'ясо відправляти: перехоплена розмова окупанта (відео)

Про стан, у якома знаходяться загарбники стало відомо з перехоплення.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповів про оточення та брак людей

  • «если даже что-то будет, нас даже вывести никак»;
  • окупант розповідає, що вони опинилися в оточенні ЗСУ;
  • «мы тут с мобилизованными разговаривали, у них 4 танка, сейчас будем пробиваться»;
  • співрозмовниця ділиться інформацією, ніби мобілізованих збираються виводити;
  • «нас сейчас будут в мясо отправлять».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 квітня 2023 року.
 
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, перехоплення, україна
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