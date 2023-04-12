12.04.2023 18:42 Дмитро Колонєй
Від ударів ворога постраждали 11 населених пунктів Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ за добу:
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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил РФ продовжують перебувати на території Білорусі. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил цієї країни. Окремі з’єднання та частини приведені у вищі ступені бойової готовності. Доукомплектування підрозділів, які залучаються до перевірки здійснено за рахунок призову військовослужбовців запасу. Противник і надалі утримує визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості. Протягом доби ворог обстріляв 6 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Вовчанськ, Варварівка, Землянки, Комісарове та Колодязне.
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На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали 5 селищ Харківщини: Тополі, Красне Перше, Дворічна, Западне та Кіндрашівка.
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