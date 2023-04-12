12.04.2023 18:15 Євген Клочко

Прості та безпечні способи пофарбувати яйця на Великдень

Пофарбувати яйця на Великдень можна в домашніх умовах. Це не просто традиція, а й цілий ритуал, який допомагає виявляти свою творчість, фантазію та піднімає настрій. Займатися розфарбовуванням яєць можуть і дорослі, і діти, застосовуючи у своїй різні методи. Оскільки «писанка» взагалі вважається оберегом, то отриману красу можна подарувати своїм друзями, близьким і рідним людям.

Пофарбувати яйця на Великдень не складно в домашніх умовах

Фарбування за допомогою лушпиння цибулі

Мабуть, фарбування яєць на Великдень за допомогою цибулиння є найпростішим і при цьому популярним способом. Природний матеріал, який застосовується під час процесу, повністю безпечний та екологічно чистий, він не здатний завдати якоїсь шкоди здоров'ю людини. Натомість результат порадує будь-кого. Яйця виходять помаранчевого чи коричневого кольору.

Процес варіння дуже простий і легкий. Для цього спочатку необхідно взяти якомога більше лушпиння цибулі, поставити на вогонь, закип'ятити і потримати на повільному вогні, щоб кипіло протягом 30 хвилин. Потім в рідину кладуть сирі яйця і продовжують варити до готовності ще близько 10 хвилин.

Отримуємо різнокольорові яйця

Крім того, що в магазині можна легко купити різні барвники, не варто забувати про природні варіанти. Ними користувалися ще наші далекі пращури. Наприклад, зелений колір яєць можна отримати за допомогою шпинату, а також кропу, кропиви та петрушки. Куркума допомагає пофарбувати яйця в красивий яскраво жовтий колір. Все, що необхідно – це зварити яйця разом із цією приправою.

Фіалки допоможуть пофарбувати яйця в красивий фіолетовий колір. Причому варити яйця у фіалках необов'язково. Все, що необхідно зробити, це просто заздалегідь зварити яйця. Далі взяти квіти фіалки, залити їх гарячою водою і настояти трохи. Потім слід покласти яйця прямо в розчин із фіалками і залишити це все на ніч.

Мелена кава, а також шкаралупа волоських горіхів допомагає фарбувати яйця в бежевий або коричневий кольори. Червона капуста здатна надати яйцям красивого синього кольору. При цьому яйця слід просто протерти листям капусти та варити не потрібно. А сік моркви надасть гарного помаранчевого кольору яйцям. Для фарбування слід зробити сік із моркви, потім у свіжий напій покласти яйця на 20 хвилин. Так само можна пофарбувати яйця в буряковому соку. Вони виходять гарного бордового кольору.

Фарбування за допомогою муліне

Спосіб фарбування за допомогою муліне дуже трудомісткий. Однак результат потішить багатьох. Для фарбування слід взяти сирі яйця, добре обмотати їх нитками муліне різного кольору і зварити, як завжди. Фарба з ниток переходить прямо на шкаралупу і яйця виходять різнобарвними та неймовірно красивими.

Пасхальні яйця можна фарбувати різними способами

Використання трафаретів

Для того, щоб на яйцях зробити різні малюнки, застосовуються трафарети перед фарбуванням. Так, з паперу вирізаються різні фігурки на свій смак – зайчики, сонце, квіточки, листочки, приклеюються прямо до яйця. Після цього яйця слід зварити у барвниках. Замість паперу також можна використовувати малярський скотч або листочки петрушки, наприклад.

Прикраса яєць термонаклейками

Термонаклейки дозволяють не витрачати багато часу на ручне розфарбовування яєць і спрощують роботу. Яйце слід заздалегідь зварити, а потім надіти на нього наклейку та опустити в гарячу воду. Термонаклейки легко можна купити в будь-якому магазині.

Цукор

Такий спосіб найбільше порадує малечу. Для фарбування яєць слід взяти цукрову пудру, добре розвести у воді так, щоб вийшла густа паста, а потім за допомогою кондитерського шприца можна малювати будь-які малюнки.

Шовк

Якщо фарбувати яйця за допомогою шовку, виходять неймовірно красиві малюнки. Для фарбування слід взяти сирі яйця, загорнути їх у справжню шовкову тканину, а потім ще й у білу. Далі яйця варяться зазвичай до готовності у воді, в яку слід попередньо додати трохи оцту.

Барвники

Барвники зараз можна купити у будь-якому магазині. Крім того, що продаються окремо кожен колір, існують ще й набори спеціально для фарбування великодніх яєць. Як потрібно користуватися такими фарбами, зазвичай виробник пише прямо на упаковці. В результаті можна отримати яскраві та красиві яйця різних кольорів.

Для дітей

Яйця слід зварити заздалегідь, а потім видати дітям фломастери, бісер, стрази та кольоровий папір. Так, дитина сидітиме і займатиметься фарбуванням та прикрасами яєць.

Мармурові яйця

Фарбовані під мармур яйця виглядають не тільки красиво, але також незвичайно та оригінально. Для того щоб отримати такий ефект, слід у воду додати олію, а також харчовий барвник. Таким чином масляниста рідина прикрашає яйця візерунком, що нагадує мармур. А перш ніж опускати в фарбу нове яйце, необхідно помішати рідину, щоб малюнок вийшов іншим.



