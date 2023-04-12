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12.04.2023  13:40   Василій Голосний

Харківський метрополітен прикрасили до Великодня (фото)

Співробітники комунального підприємства «Харківський метрополітен» завершили монтаж святкових декорацій, передає РЕДПОСТ .


Фото: Василій Голосний / РЕДПОСТ
На станції метро "Університет" з'явилися Великодні прикраси. Комплекс робіт з їхнього монтажу проводився в ніч з 11 на 12 квітня.
 
До святкової інсталяції увійшли паски, писанки, великодні кролики, український рушник.
 
Великодня композиція одразу привернула увагу пасажирів метрополітену. Малеча разом із батьками не обходила її стороною, роблячи на згадку фотографії.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальне підприємство «Ритуал» за підтримки міської ради ухвалило рішення про закриття цвинтарів Харкова 16 квітня. Крім цього варто зазанчити, що освятити паски харків'яни зможуть упродовж світлового дня.

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Тэги:  харків, метро, великдень
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