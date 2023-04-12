12.04.2023 13:10 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули складну аварію

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували дев'ять аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували дев'ять оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, в Новобаварському районі проведено комплексні ремонтно-відновлювальні роботи на водоводі діаметром 1200 мм на вулиці Конотопській.

«Цей водовід має стратегічне значення для мешканців району. Тому для усунення аварійної ситуації задіяли досвідчених майстрів, залучили до робіт необхідну спецтехніку та запаслися матеріалами. У ході комплексного ремонту провели земляні та зварювальні роботи, а також замінили запірну арматуру.

Паралельно у Пісочині на вулиці Гагаріна оперативно ліквідували пошкодження на двох водопровідних магістралях. В одному випадку було замінено ділянку трубопроводу. Після виконання відновлювальних заходів усі території в обов'язковому порядку впорядкували», – поінформував провідний інженер районної служби Сергій Самойлов.

Сьогодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усувають 10 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



