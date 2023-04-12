КП "Харківські теплові мережі" успішно опрацювало 203 заявки за добу

За минулу добу працівники КП «Харківські теплові мережі» ліквідували дефекти на магістрілях та задовільняли заявки громадян, які надійшли до служби 1562 та колцентру.
Як повідомили РЕДПОСТ у міськраді, протягом останньої доби, працівники КП "Харківські теплові мережі" активно виправляли дефекти на центральних системах опалення та гарячого водопостачання, усунувши 45 неполадок.
За даними підприємства, також було оброблено 203 заявки, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби "1562" та колл-центру підприємства, забезпечивши оперативний відгук на запити клієнтів.
Крім того, наразі тривають регулярні роботи з технічного обслуговування обладнання, заміни транзитних трубопроводів та запірної арматури, а також благоустрою території біля об'єктів КП "Харківські теплові мережі". Всі ці заходи спрямовані на підтримку безперебійного та якісного функціонування систем опалення та гарячого водопостачання у місті Харків, зокрема на забезпечення комфортних умов для мешканців в холодний період року.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували дев'ять аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували дев'ять оглядових колодязів.
Комментариев: 0
Гороскоп віщує удачу тим, хто рішуче діє, наділяє енергійністю, вірою в себе та удачливістю, тому розумно скористатися цим і перейти від слів до діла.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень очікується дощ. Ввечері він повинен послабшати.
12 квітня весь світ відзначає День авіації та космонавтики – пам'ятну дату, присвячену першому польоту людини в космос.
влажность:
давление:
ветер: