КП "Харківські теплові мережі" успішно опрацювало 203 заявки за добу

Як повідомили РЕДПОСТ у міськраді, протягом останньої доби, працівники КП "Харківські теплові мережі" активно виправляли дефекти на центральних системах опалення та гарячого водопостачання, усунувши 45 неполадок.

За даними підприємства, також було оброблено 203 заявки, які надійшли до інформаційно-диспетчерської служби "1562" та колл-центру підприємства, забезпечивши оперативний відгук на запити клієнтів.

Крім того, наразі тривають регулярні роботи з технічного обслуговування обладнання, заміни транзитних трубопроводів та запірної арматури, а також благоустрою території біля об'єктів КП "Харківські теплові мережі". Всі ці заходи спрямовані на підтримку безперебійного та якісного функціонування систем опалення та гарячого водопостачання у місті Харків, зокрема на забезпечення комфортних умов для мешканців в холодний період року.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували дев'ять аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували дев'ять оглядових колодязів.