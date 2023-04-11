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11.04.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, які обмеження діятимуть на Великдень

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що в місті є цвинтарі, які небезпечно відвідувати, передає РЕДПОСТ .


Ігор Терехов розповів, які обмеження діятимуть на Великдень
 
 
Ігор Терехов зазначив, що комунальне підприємство «Ритуал» за підтримки міської ради ухвалило рішення про закриття цвинтарів Харкова 16 квітня.
 
«Це зроблено з метою безпеки наших мешканців. Є цвинтарі, які працюють, але і є такі, які зараз неможливо відвідувати. У місті велись активні бойові дії. І наш противник обстрілював цвинтарі, він мінував їх дистанційно.
 
Наразі також є цвинтарі, які нерозміновані. Вибухотехніки працюють на полях Харківщини, тому що нам необхідно, щоб сільгоспугіддя були упорядковані для проведення посівної», - розповів Ігор Терехов.
 
Крім цього, мер Харкова додав, що на Великдень патрульна поліція працюватиме в посиленому режимі для недопущення нещасних випадків. Зокрема правоохоронці патрулюватимуть місця поховань.
 
"Закриті цвинтарі будуть на Великдень, потім ще один-два дні і ми відкриємо цвинтарі для відвідувань", - резюмував мер.
 
У цей час він додав, що насамперед враховуватиметься фактор безпеки громадян.
 
А от освятити паски харків'яни зможуть упродовж світлового дня.
 
«Ми взяли наш досвід, який був торік. Хочу сказати, що всі священнослужителі проводитимуть освячення пасок у світловий день. Комендантська година, як була так і залишиться. Під час комендантської години не будуть освячувати паски, не будуть проводитись служби в церквах. Я хочу подякувати священнослужителям, які відгукнулися на цю пропозицію», - повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові Ігор Терехов відзначив призерів Всеукраїнської олімпіади з математики (фото).
 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, великдень
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