11.04.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів, які обмеження діятимуть на Великдень

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону повідомив, що в місті є цвинтарі, які небезпечно відвідувати, передає РЕДПОСТ .



Ігор Терехов розповів, які обмеження діятимуть на Великдень



Ігор Терехов зазначив, що комунальне підприємство «Ритуал» за підтримки міської ради ухвалило рішення про закриття цвинтарів Харкова 16 квітня.

«Це зроблено з метою безпеки наших мешканців. Є цвинтарі, які працюють, але і є такі, які зараз неможливо відвідувати. У місті велись активні бойові дії. І наш противник обстрілював цвинтарі, він мінував їх дистанційно.

Наразі також є цвинтарі, які нерозміновані. Вибухотехніки працюють на полях Харківщини, тому що нам необхідно, щоб сільгоспугіддя були упорядковані для проведення посівної», - розповів Ігор Терехов.

Крім цього, мер Харкова додав, що на Великдень патрульна поліція працюватиме в посиленому режимі для недопущення нещасних випадків. Зокрема правоохоронці патрулюватимуть місця поховань.

"Закриті цвинтарі будуть на Великдень, потім ще один-два дні і ми відкриємо цвинтарі для відвідувань", - резюмував мер.

У цей час він додав, що насамперед враховуватиметься фактор безпеки громадян.

А от освятити паски харків'яни зможуть упродовж світлового дня.

«Ми взяли наш досвід, який був торік. Хочу сказати, що всі священнослужителі проводитимуть освячення пасок у світловий день. Комендантська година, як була так і залишиться. Під час комендантської години не будуть освячувати паски, не будуть проводитись служби в церквах. Я хочу подякувати священнослужителям, які відгукнулися на цю пропозицію», - повідомив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові Ігор Терехов відзначив призерів Всеукраїнської олімпіади з математики (фото).



