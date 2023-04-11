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11.04.2023  12:34   

На Харківщині колаборанта засудили до 12 років за гратами

21-річний чоловік був засуджений на 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.

На Харківщині прокурори домоглись покарання для народного міліціонера, який намагався побудувати кар’єру правоохоронця під час окупації

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Ізюм 21-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію представників рф та обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у псевдоправоохоронному органі — так званій «Народній міліції м. Ізюм».

24 жовтня минулого року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Київський районний суд м. Харкова підтримав публічнео обвинувачення прокуратури й виніс підозрюваному обвинувальний вирок в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ встановила особу керівника усієї окупаційної поліції Харківщини.

 


Тэги:  колаборант, прокуратура, харків, агрессия россии
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