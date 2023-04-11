11.04.2023 12:34

На Харківщині колаборанта засудили до 12 років за гратами

21-річний чоловік був засуджений на 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації м. Ізюм 21-річний місцевий мешканець погодився на пропозицію представників рф та обійняв посаду «поліцейського патрульно-постової служби» у псевдоправоохоронному органі — так званій «Народній міліції м. Ізюм».



24 жовтня минулого року правоохоронці затримали колаборанта на Харківщині в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.



Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.



Київський районний суд м. Харкова підтримав публічнео обвинувачення прокуратури й виніс підозрюваному обвинувальний вирок в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати будь-які посади в правоохоронних органах на строк 12 років, з конфіскацією майна.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження.



