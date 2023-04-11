11.04.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники активно відновлюють водоводи

11 квітня, 21 бригада аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» відновлює пошкодження на ділянках водоводів у всіх районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що у понеділок ліквідували 5 аварійних ситуацій та упорядкували 8 оглядових колодязів.

Зокрема, у Шевченківському районі завершили капітальний ремонт на магістральному трубопроводі діаметром 1000 мм на вулиці Сумській.

Як повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Шевченківського району Андрій Целогородцев, незважаючи на значний діаметр водоводу, підготовчі та земляні роботи провели у стислий термін і ремонт на даній ділянці закінчили оперативно.

«У пріоритеті - всі аварійні ситуації, що виникають на трубопроводах, їх беремо в роботу негайно. Паралельно продовжуємо комплекс підготовчих заходів щодо подальшого перекладання ділянки магістралі довжиною 70 погонних метрів на вулиці Ахсарова. Також у ході профілактичних оглядів замінюємо пошкоджені кришки оглядових колодязів», - зазначив Андрій Целогородцев.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з початку березня комунальні робітники КП "Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова" працювали на прибиранні зон відпочинку міста в рамках двомісячника "Зелена весна".



