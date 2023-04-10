10.04.2023 13:10

Зелена весна у Харкові: підсумки (фото)

З початку березня комунальні робітники КП "Об'єднання парків культури та відпочинку міста Харкова" працювали на прибиранні зон відпочинку міста в рамках двомісячника "Зелена весна".

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, зусилля комунальників призначені на очищення природних територій від сміття, відновлення дитячих майданчиків та облаштування квітників.

За цей період було очищено 140 гектарів території зон відпочинку від сміття, включаючи 11 гектарів доріжок та тротуарів. Було відремонтовано та встановлено 24 урни для сміття, що додало більшої естетики та комфорту відвідувачам парків. Крім того, комунальні працівники виростили 25 тисяч квітів у 24 облаштованих квітниках, додавши багатокольорової краси до міських парків.

Окрім робіт з прибирання та відновлення, була проведена санітарна обрізка 648 дерев, що сприяє їх здоровому росту та довговічності. Також було знесено 47 аварійних дерев, що становило потенційну загрозу безпеці відвідувачів парків.

Протягом двомісячника "Зелена весна" комунальним підприємством було зібрано та вивезено 450 кубічних метрів сміття та великогабаритних відходів, що вказує на високий рівень роботи комунальників у питанні прибирання міських зон відпочинку.



