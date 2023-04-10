У комендантську годину з парку Харкова вкрали лавку (фото)

Патрульні затримали підозрюваного, коли той переводив вкрадене.
Водій перевозив на даху автівки лавку, схожу на ті, що встановлені в парках міста. Під час розмови з поліцейськими, водій зізнався, що викрав лавку з парку неподалік і віз її до свого дачного будинку.
Для розслідування події на місце була викликана слідчо-оперативна група. Далі справою будуть займатися слідчі з метою встановлення всіх обставин крадіжки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що до тюремного ув'язнення засуджений 30-річний чоловік, який протягом вересня-жовтня минулого року, під час дії воєнного стану, вчинив низку крадіжок в Київському районі Харкова.
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