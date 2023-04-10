У комендантську годину з парку Харкова вкрали лавку (фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час комендантської години в ніч на 10 квітня на вулиці Темірязева патрульними бів зупинений автомобіль ВАЗ.

Водій перевозив на даху автівки лавку, схожу на ті, що встановлені в парках міста. Під час розмови з поліцейськими, водій зізнався, що викрав лавку з парку неподалік і віз її до свого дачного будинку.

Для розслідування події на місце була викликана слідчо-оперативна група. Далі справою будуть займатися слідчі з метою встановлення всіх обставин крадіжки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що до тюремного ув'язнення засуджений 30-річний чоловік, який протягом вересня-жовтня минулого року, під час дії воєнного стану, вчинив низку крадіжок в Київському районі Харкова.