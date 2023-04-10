На Харківщині чиновник віддав родичу державні землі

На Харківщині розпочнеться судовий процес щодо службовця, який незаконно передав своєму племіннику земельну ділянку, частково розташовану на землях лісгоспу.
Як повідомляє РЕДПОСТ, цю інформацію підтвердила Чугуївська окружна прокуратура Харківської області, яка затвердила та направила до суду обвинувальний акт за фактом зловживання службовим становищем зі спричиненням тяжких наслідків згідно з частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що колишній начальник відділу земельних ресурсів видав незаконний висновок, на підставі якого земельна ділянка була передана безоплатно на користь його племінника. Обвинувачений був свідомий того, що земельна ділянка частково розташована на землях ДП "Зміївське лісове господарство" і не може бути передана у приватну власність згідно з чинним законодавством України. Проте він підписав та завірив печаткою документи, зловживаючи своїми повноваженнями.
Землі лісогосподарського призначення є державною власністю і не можуть бути передані у приватну власність, за винятком випадків, визначених Земельним кодексом України, як підтвердили проведені експертизи. Вартість земельної ділянки оцінюється майже в 200 тисяч гривень.
Справа буде розглядатися у Зміївському районному суді Харківської області.
За зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України), обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, згідно з санкцією статті.
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