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06.04.2023  18:00   Дмитро Колонєй

Підприємці протизаконно користуються водосховищем Харківщини вартістю у мільйони

Прокуратурою Харківщини до суду направлено позовну заяву в інтересах держави до підприємства.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, мова йде про Старогниличанське водосховище, розташоване на території Чугуївського району, площа водного дзеркала якого складає понад 95 га. У підприємства, яке спеціалізується на прісноводному рибництві, перебуває в користуванні зазначений водний об’єкт, який знаходиться у с. Ртищевка.
 
При цьому правовстановлюючих документів на користування водосховищем у підприємства немає, державна реєстрація права власності або оренди не проводилась. Це свідчить про те, що підприємство використовує землі водного фонду, вартість яких складає 158 млн грн, незаконно.
 
Порушення вимог законодавства стали підставою для направлення окружною прокуратурою відповідного позову до суду. Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ділка, який незаконно видобував пісок на Харківщині.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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