06.04.2023 17:52 Василь Голосний

У Харкові Ігор Терехов привітав спортсменів зі святом (фото)

Міський голова Ігор Терехов 6 квітня відзначив харківських спортсменів та тренерів з нагоди Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради, а також Подяки міського голови отримали спортсмени, волонтери та тренери-викладачі.

Як зазначив мер, чимало спортсменів зі зброєю в руках захищають сьогодні країну.

«Багато відомих харківських спортсменів боронять Україну на фронті, багато хто допомагає в тилу, а когось з нами вже немає... Тому ми завжди маємо пам’ятати, яку ціну платять наші захисники за наш спокій. Раніше у Харкові проводилося багато чемпіонатів і змагань, але зараз через війну це неможливо. Втім, я знаю, що ви кожного дня працюєте, тренуєтеся, представляєте наше місто на міжнародних аренах і гідно несете звання харків’янина. Дякую вам за це! Бажаю всім особистих успіхів та нашої спільної перемоги над ворогом!» - зазначив Ігор Терехов.

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