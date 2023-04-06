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06.04.2023  17:52   Василь Голосний

У Харкові Ігор Терехов привітав спортсменів зі святом (фото)

Міський голова Ігор Терехов 6 квітня відзначив харківських спортсменів та тренерів з нагоди Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради, а також Подяки міського голови отримали спортсмени, волонтери та тренери-викладачі.
 
Як зазначив мер, чимало спортсменів зі зброєю в руках захищають сьогодні країну.
 
«Багато відомих харківських спортсменів боронять Україну на фронті, багато хто допомагає в тилу, а когось з нами вже немає... Тому ми завжди маємо пам’ятати, яку ціну платять наші захисники за наш спокій. Раніше у Харкові проводилося багато чемпіонатів і змагань, але зараз через війну це неможливо. Втім, я знаю, що ви кожного дня працюєте, тренуєтеся, представляєте наше місто на міжнародних аренах і гідно несете звання харків’янина. Дякую вам за це! Бажаю всім особистих успіхів та нашої спільної перемоги над ворогом!» - зазначив Ігор Терехов.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  харків, ігор терехов, поздоровлення, спорт
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