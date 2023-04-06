06.04.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

Харківська область отримала автомобіль, який допоможе в імунізації населення

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав автомобіль Renault Dacia Duster від ВООЗ у партнерстві з Європейським Союзом, передає РЕДПОСТ .

Позашляховик буде використовуватись Центром для здійснення заходів з посилення рутинної вакцинації, імунопрофілактики COVID-19 та епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, яких можна запобігти шляхом вакцинації.

Це дозволить зміцнити регіональний потенціал щодо готовності та реагування на інфекційні захворювання та спалахи.

«Дякуємо за допомогу та підтримку ВООЗ та ЄС у виконанні функцій в рамках Національної програми імунізації! Ця підтримка допоможе нашій області запобігти спалахам інфекційних захворювань!»,- висловили слова подяки у ХОЛЦ.



