Харківська область отримала автомобіль, який допоможе в імунізації населення

Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав автомобіль Renault Dacia Duster від ВООЗ у партнерстві з Європейським Союзом, передає РЕДПОСТ .
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Ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний дощ. У другій половині дня опадів не очікується.
6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
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