Пошук дітей: Нацполіція запустила новий мобільний додаток «Reunite Ukraine»

06.04.2023 17:36 Дмитро Колонєй

Застосунок презентував заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич

«Це універсальний інструмент пошуку дітей, з якими втрачено зв’язок, а також возз’єднання членів сімей, які були внутрішньо переміщені, були змушені виїхати за межі України або незаконно депортовані до російської федерації, білорусі чи тимчасово окупованих територій України», - зазначив Олександр Фацевич.

лександр Фацевич підкреслив, що цей застосунок вдосконалить розшукову роботу поліції, яка набула особливої актуальності під час воєнної агресії:

«З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну до органів поліції надійшло понад 11 тисяч звернень щодо зникнення дітей. Наразі поліція розшукує 381 дитину».

Окрім того, спікер зазначив, що за інформацією Національного інформаційного бюро, депортовано понад 19,5 тисяч українських дітей.

а даними різних міжнародних організацій, кількість переміщених дітей складає понад половину дитячого населення країни. Більше ніж 2 мільйони дітей переїхали в сусідні країни як біженці та близько 3 мільйонів дітей є внутрішньо переміщеними.

Олександр Фацевич зазначив, що крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у російській федерації чи на окупованих територія і відвідують там школи, дитсадки тощо.

«Якщо ми розшукаємо хоч одну дитину, возз’єднаємо хоча б одну сім’ю – це вже маленька перемога. Тому цей додаток ми використовуватимемо як ще один інструмент пошуку дітей, яких війна розлучила з рідними», - зазначив заступник Голови Національної поліції України.