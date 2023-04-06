06.04.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

До «Армії відновлення» з початку року долучилося 1500 жителів Харківської області

Найбільш актуальні питання ринку праці в умовах воєнного стану, легалізації зайнятості та стану професійно-технічної освіти в Харківській області обговорили під час відповідного координаційного Комітету.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Під час засідання обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення представники влади, профспілок та роботодавців області обговорили реалізацію проєкту «Армія відновлення».

Участь у цих суспільно корисних роботах, які спрямовані на подолання наслідків збройної агресії рф, дає можливість тимчасового заробітку незайнятим громадянам. З початку року в області до таких робіт уже залучено 1500 людей.

Директор Департаменту науки і освіти ХОВА Олексій Литвинов інформував присутніх, що незважаючи на воєнні дії у 2022 році державне та регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти Харківської області виконано у повному обсязі.

Всього підготовлено майже 6500 фахівців. Крім того, пріоритетними визначено заходи щодо відбудови та відновлення інфраструктури та навчально-виробничого обладнання закладів, які постраждали від військової агресії рф.

Також, як зазначила заступниця директора Департаменту соціального захисту населення ХОВА Ірина Горюнова, члени Комітету підтримали пропозицію служби зайнятості продовжити термін компенсації витрат роботодавцю, який працевлаштував ВПО, до 12 місяців.



