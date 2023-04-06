06.04.2023 10:37 Рита Парфенова

Від коронавірусу на Харківщині померли дві людини: статистика COVID-19 на 6 квітня

За добу офіційно зареєстровано 83 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 138 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 957 осіб. Одужало 310 074 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1540 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.



Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 88 осіб (із них 83 – мешканці міста Харкова). 19 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, 12 – у Лозівському, 9 – у Чугуївському, 8 – у Богодухівському, по 1 – у Красноградському та Куп'янському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 5 квітня.



