Від коронавірусу на Харківщині померли дві людини: статистика COVID-19 на 6 квітня

За добу офіційно зареєстровано 83 випадки зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 138 випадків зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 957 осіб. Одужало 310 074 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1540 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли дві людини.
Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 88 осіб (із них 83 – мешканці міста Харкова). 19 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, 12 – у Лозівському, 9 – у Чугуївському, 8 – у Богодухівському, по 1 – у Красноградському та Куп'янському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 5 квітня.
Комментариев: 0
Ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
Весь день у Харкові буде хмарним. Вранці можливий дрібний дощ. У другій половині дня опадів не очікується.
6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
влажность:
давление:
ветер: