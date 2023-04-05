    
Главная Новини Харкова Медицина Від коронавірусу на Харківщині померла людина: статистика COVID-19 на 5 квітня
05.04.2023  11:55   Рита Парфенова

Від коронавірусу на Харківщині померла людина: статистика COVID-19 на 5 квітня

За добу офіційно зареєстровано 27 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 89 випадків зараження коронавірусом. 

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 819 осіб. Одужало 310 017 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1461 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 29 осіб (із них 27 – мешканці міста Харкова). 28 позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському, 15 - у Лозівському, 7 - у Чугуївському, 6 - у Красноградському, 3 - у Ууп'янському, 1 - в Ізюмському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 4 квітня.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.04 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 квітня 03.04 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 квітня 02.04 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 квітня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 