05.04.2023 11:55 Рита Парфенова

Від коронавірусу на Харківщині померла людина: статистика COVID-19 на 5 квітня

За добу офіційно зареєстровано 27 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланнмя на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 89 випадків зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 318 819 осіб. Одужало 310 017 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1461 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.



Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 29 осіб (із них 27 – мешканці міста Харкова). 28 позитивних результатів зареєстровано у Богодухівському, 15 - у Лозівському, 7 - у Чугуївському, 6 - у Красноградському, 3 - у Ууп'янському, 1 - в Ізюмському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 4 квітня.



