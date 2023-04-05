05.04.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

В Україні змінюватимуть маркування пачок з-під цигарок

Важлива складова боротьби зі вживанням тютюну – інформування людей про шкоду куріння. Мовай йдеться, зокрема, і про маркування упаковок із цигарками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що Україна запровадила маркування упаковок із цигарками в 2012 році і таким чином долучилася до 42 країн, що роблять так само. Утім наразі Міністерство охорони здоровʼя завершує процес імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, тож у межах цієї роботи оновлює маркування.

«Ми здійснили велику роботу, щоби зібрати необхідну кількість графічних наборів медичних попереджень (текстових та ілюстративних) для пачок тютюновмісних виробів, зверталися до всіх прогресивних країн. Серед отриманих обирали ті, що показали найкращу ефективність в інших країнах.

За підсумком – до фінального варіанту було включено графічні набори з таких країн: Канада, Австралія і Таїланд, а також двох неурядових організацій: “Vital strategy” та “Діти, вільні від тютюну”. Тож ми маємо необхідну кількість варіантів наборів маркування пачок і затвердимо їх найближчим часом», – наголосив заступник міністра Ігор Кузін.

За словами Ігоря Кузіна, споживання електронних сигарет дітьми у віці 13–15 років становить 18,2 % – і це дуже великий показник. Тож від липня 2023 року набуде чинності норма закону, яка забороняє рекламу е-сигарет та приладів для нагрівання тютюну.

Вкрай важливою складовою боротьби зі споживанням тютюну є контроль за порушенням законодавства. Утім, проведення планових і позапланових заходів державного контролю призупинене у зв’язку із введенням правового режиму воєнного стану. Такі заходи можна проводити за окремим рішенням центральних органів влади в окремих сферах, якщо йдеться про загрозу здоров’ю населення.

Щоби запустити цей механізм, 17 березня 2023 року МОЗ затвердив наказ «Перелік підстав для здійснення позапланових заходів державного нагляду/контролю в сфері законодавства щодо попередження і зменшення тютюнових виробів на період воєнного стану». Цей наказ уже надісланий до Мін’юсту для офіційної реєстрації.

До того ж 24 березня 2023 року уряд ухвалив зміни до постанови №183 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення».

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні через російську агресію постраждали 1373 об’єкти культурної інфраструктури.



