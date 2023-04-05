05.04.2023 12:06 Рита Парфенова

Харків поступово нарощує темпи відновлення, - Ігор Терехов

Державні субвенції та підтримка міжнародних фінансових інституцій дозволяють поступово нарощувати темпи відновлення Харкова.



t.me/citykharkivua

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.

Мер нагадав, що внаслідок обстрілів у Харкові було пошкоджено понад 6 тис. будівель.



«Торік ми відновили близько 200 будинків, зараз працюємо над 50-ма і поступово нарощуємо темпи відновлення. Ми задіяли усі можливості міського бюджету. І я дуже вдячний Офісу Президента, який надає нам субвенції для цього. Крім того, у цьому процесі задіяні міжнародні фінансові установи. Це дуже важка робота, але вона націлена на результат, і він обов'язково буде», - зазначив Ігор Терехов.



Також мер повідомив, що, порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення, наповнення міського бюджету становить близько 78%. Водночас місто продовжує всебічно підтримувати бізнес, щоб він розвивався.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Немишлянському районі відновлюють житловий будинок на вулиці Танкопія, пошкоджений ворожими обстрілами.



