05.04.2023 12:35 Віталій Хінєвіч

Укрпошта запустила першу автоматизовану сортувальну лінію

Національний оператор поштового зв'язку продовжує автоматизуватися та запускає процес впровадження сучасних автоматизованих сортувальних ліній для дрібних посилок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Завдяки впровадженню 1-го конвеєру на 64 напрями, швидкість обробки дрібних посилок збільшиться до 8 тис од/год. Лише 1 смуга може сортувати понад 150 тис. посилок на добу. Це у 8 разів більше, ніж наші працівники вручну обробляли раніше.

«Щоденні обстріли, пошкоджена інфраструктура і всі виклики бізнесу в умовах повномасштабної війни не зупинять Укрпошту на шляху розвитку і модернізації. Нові автоматизовані лінії на наших сортувальних центрах – великий крок вперед для команди і компанії»,- зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

На виготовлення та впровадження першого конвеєру на 64 напрямки пішло 5 місяців. На виготовлення та запуск наступних конвеєрів відведено 4-12 тижнів, в залежності від кількості напрямів сортування. Встановлене обладнання вироблено таким способом, що дозволяє в процесі експлуатації добавляти модулі, тим самим збільшуючи кількість напрямків сортування при зміні процесів, та кількість необхідних для обробки обсягів.

UIS Tilt tray sorter - це сортувальник, розроблений українськими інженерами. Більше 90% його складових виготовлено на 10 різних промислових підприємствах України, а сортуванням керує власне ПЗ на базі Oracle.

Для поставки конвеєрного обладнання для Укрпошти був вибраний український виробник - вітчизняне підприємство ТОВ «Українські інтелектуальні системи». Відповідний тендер завершився на початку жовтня минулого року.



