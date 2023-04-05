05.04.2023 11:39 Рита Парфенова

Харківській підліток зібрав шахраів, які заробляли на охочих перетнути кордон

Зловмисники знаходили бажаючих незаконно перетнути кордон за гроші, готували фальшиві документи й висаджували довірливих «клієнтів» посеред дороги.

Як передає РЕДПОСТ, операція по затримці аферистів пройшла силами співробітників кіберполіції, слідчого управлінням та міграційної поліції.



Злочинна схема по ошукуванню бажаючих обійти заборону виїзду за кордон належить 19-річнлму бнаку. Він створив кол-центр, до роботи в якому залучив своїх однолітків, неповнолітню дівчину та 54-річну жінку.



У соціальних мережах та групах месендрежів аферисти рекламували послуги з виготовлення документів для виїзду та перевезення через Державний кордон України чоловіків призовного віку. Відповідали на телефонні дзвінки в месенджері Telegram, консультували осіб щодо варіантів оформлення виїзду та запевняли в достовірності документів для виїзду за кордон по системі «Шлях».



В подальшому один із фігурантів виготовляв фальшиву «Ліцензію» та статистичну довідку на виїзд за межі державного кордону України, інший зустрічався з клієнтами, надавав фальшиві документи, отримував кошти від клієнта та передавав останнього водію-члену ОЗГ

По дорозі в напрямку кордону водій обманним шляхом висаджував клієнтів з авто та зникав. Кошти, отримані від потерпілого, передавались організатору, який розподіляв їх між членами організованої злочинної групи.



За оперативною інформацією підозрювані ошукали понад 30 потерпілих та завдали їм збитків на суму більше 1,5 мільйонів гривень. Вказану інформацію буде перевірено під час досудового розслідування.



Правоохоронці провели обшуки в офісі та за адресами мешкання фігурантів. Вилучено автомобіль, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти. До проведення обшуків також залучали працівників Полку поліції особливого призначення.



Організатору та двом виконавцям повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Трьом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронцями Харкова викрито 37-річного чоловіка та 69-річну жінку, які виманювали гроші, щоб «полегшити» зняття з військового обліку.



