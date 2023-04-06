06.04.2023 10:17 Рита Парфенова

СБУ становила особу керівника усієї окупаційної поліції Харківщини

Колаборанту, який очолив «правоохоронній» орган окупантів поідомлено про підозру

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, очільником усієї окупаційної поліції Харківської області став 38-річний громадянин України. До 2014 року він мешкав у Харкові та працював в органах колишньої міліції у чині молодшого лейтенанта. Останні дев'ять років жив на території окупованого Луганська і обіймав там керівні посади у так званому "мвд лнр".

За даними слідства, у червні 2022 року його призначили начальником незаконного правоохоронного органу - "Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области", яке розміщувалося в окупованому Куп'янську. Сфера його фейкових повноважень розповсюджувалася на тимчасово зайняті рашистами території Куп'янського, Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.



На цій посаді зловмисник організовував діяльність псевдоправоохоронного органу, підписував та погоджував незаконні службові документи, керував і надавав вказівки своїм підлеглим, приймав на службу інших колаборантів, а також відповідав за виконання злочинних розпоряджень і вказівок окупаційних органів влади.



За свою службу російським загарбникам колаборант отримав від гауляйтера Харківської області спеціальне звання "полковника полиции".



Нагадаємо, переважна більшість катівень, де російські окупанти та їх пособники знущалися з місцевих мешканців, були облаштовані саме в приміщеннях відділів так званої "народної міліції" на захоплених територіях.



Встановлено, що на початку вересня, незадовго до звільнення Харківщини від рашистських окупантів, зловмисник втік до непідконтрольних територій, де поки що переховується від Українського правосуддя.



Наразі колаборанту заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).



Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення особистої причетності "начальника" окупаційної поліції до викрадення та катування людей.



Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.



