03.04.2023 17:02 Рита Парфенова

Депутатка з Харківщини займалась «приєднанням» регіону до рф

Служба безпеки України викрила зрадницю, яка вихваляла окупантів та допомагала готувати референдуми по приєднанню до рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, зрадницею виявилась депутатка VІІI скликання Ізюмської міської ради. На початку повномасштабного вторгнення жінка добровільно пішла на співпрацю з ворогом і увійшла до лав місцевої окупаційної адміністрації.



Зловмисниця створила щотижневе друковане видання «ИЗЮМСКИЙ ТЕЛЕГРАФЪ» та зайняла посаду головного редактора в ньому.



За даними слідства, ця газета містила брехливу російську пропаганду, що нібито рф та її збройні сили не є ворогом України, що неначе рашисти з турботою ставляться до жителів окупованих територій та надають їм усіляку допомогу і підтримку, пропагували легітимність окупаційної влади. Матеріали цих газет заперечували збройну агресію рф проти України та формували позитивне ставлення населення до окупаційних органів влади.



Щоб охопити більшу аудиторію жінка брала участь у пропагандистських прямих ефірах.





Пізніше вона приєдналась до окупаційної адміністрації на посаду «исполняющего обязанности заместителя Главы Военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района Харьковской области». На цій посаді вона проводила підготовку до навчального процесу, розробляла статути навчальних закладів, а також займалась підготовкою до проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованій території України.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зрадниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).



Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Пізніше вона приєдналась до окупаційної адміністрації на посаду «исполняющего обязанности заместителя Главы Военной гражданской администрации по социальной сфере Изюмского района Харьковской области». На цій посаді вона проводила підготовку до навчального процесу, розробляла статути навчальних закладів, а також займалась підготовкою до проведення незаконних референдумів на тимчасово окупованій території України.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили зрадниці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть депутатку Шевченківської селищної ради Куп‘янського району та власницю сільськогосподарських підприємств, яка під час окупації смт Шевченкове активно допомагала російським військовим.



