У Харкові пройшов майстер-клас з танцю K-pop (фото)

Для дітей з багатодітних сімей Харкова пройшов майстер-клас з танцю K-pop
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, розвагу для дітлахів організував департамент у справах сім’ї, молоді та спорту спільно зі школою танців «All Stars».
На занятті виступила команда вихованців «All Stars», яка показала, чому можна навчитися, займаючись танцями та працюючи в команді.
«Участь у таких заходах є важливою для дітей та підлітків, адже це дозволяє дитині стати більш упевненою в собі, розвити комунікабельність, отримати масу позитивних емоцій», - зазначили у департаменті.
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Цей день – ідеальний час, щоб розібратися зі старими завалами, завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
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