03.04.2023 16:44 Рита Парфенова

У Харкові пройшов майстер-клас з танцю K-pop (фото)

Для дітей з багатодітних сімей Харкова пройшов майстер-клас з танцю K-pop

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, розвагу для дітлахів організував департамент у справах сім’ї, молоді та спорту спільно зі школою танців «All Stars».



На занятті виступила команда вихованців «All Stars», яка показала, чому можна навчитися, займаючись танцями та працюючи в команді.



«Участь у таких заходах є важливою для дітей та підлітків, адже це дозволяє дитині стати більш упевненою в собі, розвити комунікабельність, отримати масу позитивних емоцій», - зазначили у департаменті.



