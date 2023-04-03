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03.04.2023  16:44   Рита Парфенова

У Харкові пройшов майстер-клас з танцю K-pop (фото)

Для дітей з багатодітних сімей Харкова пройшов майстер-клас з танцю K-pop

У Харкові пройшов майстер-клас з танцю K-pop для дітей з багатодітних сімей

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, розвагу для дітлахів організував департамент у справах сім’ї, молоді та спорту спільно зі школою танців «All Stars».

На занятті виступила команда вихованців «All Stars», яка показала, чому можна навчитися, займаючись танцями та працюючи в команді.

«Участь у таких заходах є важливою для дітей та підлітків, адже це дозволяє дитині стати більш упевненою в собі, розвити комунікабельність, отримати масу позитивних емоцій», - зазначили у департаменті.

Раніше РЕДПОСТ писав, як пройшов у Харкові спортивний онлайн-марафон «AVA SportChallenge 2.0».
 
У Харкові пройшов майстер-клас з танцю K-pop для дітей з багатодітних сімей
 
У Харкові пройшов майстер-клас з танцю K-pop для дітей з багатодітних сімей
 
У Харкові пройшов майстер-клас з танцю K-pop для дітей з багатодітних сімей

Источник:   ХМР
 Тэги:  майстер-клас, харків
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