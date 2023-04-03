03.04.2023 16:28 Рита Парфенова

На Харківщині лісничий допомагав окупантам деревиною для фортифікаційних споруд

Колишнього лісничого Великобурлуцького лісництва ДП «Куп’янське лісове господарство» підозрюють у державній зраді.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, під час окупації смт Великий Бурлук чаловік на співпрацю з ворогом. На посаді «лесничего» незаконо створеного «Великобурлуцкого лесничества» він забезпечував заготівлю деревини для окупантів.



Деревина,яку «лесничий» у супроводі російських віськовослужбовців вивозив на автомобілях «Урал» та «Нива», йшла на будівництво бліндажів та фортифікаційних споруд проти ЗСУ.



Крім того, підозрюваний здійснював підбір кадрів, які мали забезпечувати діяльність псевдолісництва.



Від окупантів зрадник отримував заробітну плату в розмірі до 45 тисяч російських рублів.



Після звільнення територій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, в якій виявлено електронну документацію щодо діяльності незаконного «ГП «Купянское лесное хозяйство» Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Проведено 8 комп’ютерно-технічних експертиз, за результатом яких виявлено та зафіксовано електронні документи щодо діяльності незаконно створеного окупаційною владою лісового господарства.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури лісничому заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Раніше РЕДПОСТ писав, що двох працівників Борівського лісництва в Ізюмському районі підозрюють у держзраді.



