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03.04.2023  15:41   Рита Парфенова

У села Харківщини, які знаходяться біля зони бойових дій, повертається світло

Робітники АТ «Харківобленерго» заживили п'ять сіл в Ізюмському районі.

Робітники АТ Харківобленерго заживили п'ять сіл в Ізюмському районі

Як повідомили РЕДПОСТ у постачальника електроенергії, ремонтні бригади обленерго відновили електропостачання населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади.

Електроенергіїю заживлені не тільки приватні будинки, а й об'єкти водо- та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків.

До відновлювальніх робіт - заміни провідів, ізоляторів, опор, а також побитих уламками вибухів трансформаторів – енергетики приступили після розмінування територій саперами ДСНС.

До тогог ж працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів, бо відстань від місця робіт до лінії фронту складає від сили п'ять кілометрів.

Тепер у Борівській селищній громаді з 38 населених пунктів заживлено вже 34, решта сіл знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі повернули світло в ще одне деокуповане село.

 


Источник:   АТ "Харківобленерго"
 Тэги:  електроенергія, харків
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