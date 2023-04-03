03.04.2023 15:41 Рита Парфенова

У села Харківщини, які знаходяться біля зони бойових дій, повертається світло

Робітники АТ «Харківобленерго» заживили п'ять сіл в Ізюмському районі.

Як повідомили РЕДПОСТ у постачальника електроенергії, ремонтні бригади обленерго відновили електропостачання населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади.



Електроенергіїю заживлені не тільки приватні будинки, а й об'єкти водо- та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків.



До відновлювальніх робіт - заміни провідів, ізоляторів, опор, а також побитих уламками вибухів трансформаторів – енергетики приступили після розмінування територій саперами ДСНС.



До тогог ж працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів, бо відстань від місця робіт до лінії фронту складає від сили п'ять кілометрів.



Тепер у Борівській селищній громаді з 38 населених пунктів заживлено вже 34, решта сіл знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій.



