У села Харківщини, які знаходяться біля зони бойових дій, повертається світло

Робітники АТ «Харківобленерго» заживили п'ять сіл в Ізюмському районі.
Як повідомили РЕДПОСТ у постачальника електроенергії, ремонтні бригади обленерго відновили електропостачання населених пунктів Андріївка, Дружелюбівка, Макіївка, Ольгівка та Червоний Став Борівської селищної громади.
Електроенергіїю заживлені не тільки приватні будинки, а й об'єкти водо- та газопостачання, будівлі шкіл і дитячих садків.
До відновлювальніх робіт - заміни провідів, ізоляторів, опор, а також побитих уламками вибухів трансформаторів – енергетики приступили після розмінування територій саперами ДСНС.
До тогог ж працювати доводилося під канонаду постійних артилерійських та мінометних обстрілів, бо відстань від місця робіт до лінії фронту складає від сили п'ять кілометрів.
Тепер у Борівській селищній громаді з 38 населених пунктів заживлено вже 34, решта сіл знаходяться безпосередньо в зоні бойових дій.
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