29.10.2025  12:21   Рита Парфенова

Міненерго координує відновлення енергетики Харківщини після атак рф

Перший заступник Міністра енергетики відвідав Харківщину, щоб оцінити стан пошкоджених об’єктів та визначити подальші кроки відновлення енергетичної інфраструктури перед осінньо-зимовим періодом.

Відновлення енергетики Харківщини: Міненерго оцінює стан об’єктів після атак РФ

Як повідомляє РЕДПОСТ,  за дорученням Міністра енергетики України перший заступник Міністра Артем Некрасов відвідав Харківщину для оцінки стану енергетичних об’єктів та визначення пріоритетів їх відновлення після російських атак.

Під час робочої поїздки він разом із представниками військової адміністрації та енергетичних компаній перевірив технічний стан об’єктів, рівень забезпечення матеріалами та хід відновлювальних робіт. Особливу увагу приділили підготовці енергосистеми регіону до осінньо-зимового періоду.

Артем Некрасов зазначив, що Харківщина залишається одним із найбільш вразливих регіонів через близькість до фронту, проте енергетики докладають максимум зусиль, щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії споживачам.

У межах робочих зустрічей визначено подальші кроки щодо відновлення пошкоджених об’єктів та посилення фізичного захисту критичної енергетичної інфраструктури області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що п’ятеро енергетиків "Харківобленерго" отримали державні нагороди від Президента.
