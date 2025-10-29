29.10.2025 11:23 Рита Парфенова

П’ятеро енергетиків "Харківобленерго" отримали державні нагороди від Президента

Президент Володимир Зеленський відзначив працівників "Харківобленерго" за мужність, професіоналізм і відданість роботі в умовах воєнного стану.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками працівників енергетичної галузі за вагомий внесок у розвиток енергетичного комплексу, самовідданість під час ліквідації наслідків аварій і сумлінне виконання професійних обов’язків у воєнний час.

Серед відзначених – п’ятеро співробітників АТ "Харківобленерго".

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені:

Віталій Кононенко – майстер дільниці служби Лозівського високовольтного району електричних мереж,

– майстер дільниці служби Лозівського високовольтного району електричних мереж, Олексій Пудов – начальник групи центральної служби підстанцій,

– начальник групи центральної служби підстанцій, Руслан Сощенко – електромонтер Північного району електричних мереж.

Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали:

Дмитро Степанов – майстер виробничої дільниці майстерні з ремонту кабельних мереж цеху ремонту обладнання,

– майстер виробничої дільниці майстерні з ремонту кабельних мереж цеху ремонту обладнання, Сергій Шевченко – електрослюсар служби підстанцій (Чугуївська ГПС) Харківського високовольтного району електричних мереж.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада на позачерговій сесії 16 жовтня ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.