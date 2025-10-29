П’ятеро енергетиків "Харківобленерго" отримали державні нагороди від Президента

Президент Володимир Зеленський відзначив працівників "Харківобленерго" за мужність, професіоналізм і відданість роботі в умовах воєнного стану.
Як повідомляє РЕДПОСТ, Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками працівників енергетичної галузі за вагомий внесок у розвиток енергетичного комплексу, самовідданість під час ліквідації наслідків аварій і сумлінне виконання професійних обов’язків у воєнний час.
Серед відзначених – п’ятеро співробітників АТ "Харківобленерго".
Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені:
Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали:
