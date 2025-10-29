    
29.10.2025  11:23   Рита Парфенова

П’ятеро енергетиків "Харківобленерго" отримали державні нагороди від Президента

Президент Володимир Зеленський відзначив працівників "Харківобленерго" за мужність, професіоналізм і відданість роботі в умовах воєнного стану.

Як повідомляє РЕДПОСТ, Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками працівників енергетичної галузі за вагомий внесок у розвиток енергетичного комплексу, самовідданість під час ліквідації наслідків аварій і сумлінне виконання професійних обов’язків у воєнний час.

Серед відзначених – п’ятеро співробітників АТ "Харківобленерго".

Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня нагороджені:

  • Віталій Кононенко – майстер дільниці служби Лозівського високовольтного району електричних мереж,
  • Олексій Пудов – начальник групи центральної служби підстанцій,
  • Руслан Сощенко – електромонтер Північного району електричних мереж.

Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримали:

  • Дмитро Степанов – майстер виробничої дільниці майстерні з ремонту кабельних мереж цеху ремонту обладнання,
  • Сергій Шевченко – електрослюсар служби підстанцій (Чугуївська ГПС) Харківського високовольтного району електричних мереж.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська міська рада на позачерговій сесії 16 жовтня ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.
Тэги:  нагорода, володимир зеленський, харків
