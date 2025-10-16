16.10.2025 12:55 Віталій Хіневич

Низку харків'ян нагородили почесними грамотами міськради

Харківська міська рада сьогодні, 16 жовтня, на позачерговій сесії ухвалила рішення про нагородження низки харків'ян почесними грамотами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, за сумлінне виконання службових обовʼязків, вагомий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України під час воєнного стану та з нагоди Дня захисників і захисниць України грамотами відзначено низку військовослужбовців.

За солідарність і підтримку українського народу, вагомий внесок у розвиток українсько-німецьких відносин, надання допомоги харків’янам під час воєнного стану в Україні грамотою Харківської міської ради нагороджено Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Мартіна Єґера.

Також за високий професіоналізм, вагомий внесок у навчання та виховання молодого покоління та з нагоди Дня працівників освіти було нагороджено педагогів закладів освіти Харкова.

За вагомий внесок у виховання молодого покоління та з нагоди дня народження було нагороджено директора Харківської дитячої художньої школи №1 ім. І. Ю. Рєпіна Олену Шевцову, директора Харківського ліцею №17 Ірину Касенко, начальника відділу загальної середньої освіти Департаменту освіти Ірину Тарасенко.

Крім того, за багаторічну працю, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану та з нагоди 50-ї річниці створення КП «Тролейбусне депо №3» грамотами відзначено водіїв Віталія Єременка, Петра Кукурузу, слюсарів Михайла Кочеткова, Миколу Тіхонова та ін.

