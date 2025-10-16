16.10.2025 12:35 Віталій Хіневич
Додаткові кошти на зарплати вчителям і комунальникам надійшли до бюджету Харкова
Міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.
Відповідне рішення
було ухвалене сьогодні, 16 жовтня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ.
Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу гранту. Згідно з угодою, він спрямовується на виплату заробітної плати КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2».
Також місто отримало субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 51,1 млн грн.
За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:
-
облаштування когенераційних установок на об’єктах КП «Харківський метрополітен» - на 45,3 млн грн;
-
придбання цифрового мамографа для міського перинатального центру - на 15,5 млн грн.
