16.10.2025 12:35 Віталій Хіневич

Додаткові кошти на зарплати вчителям і комунальникам надійшли до бюджету Харкова

Міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.



Додаткові кошти на зарплати вчителям і комунальникам надійшли до бюджету Харкова



Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 16 жовтня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу гранту. Згідно з угодою, він спрямовується на виплату заробітної плати КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2».

Також місто отримало субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 51,1 млн грн.

За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:

облаштування когенераційних установок на об’єктах КП «Харківський метрополітен» - на 45,3 млн грн;

придбання цифрового мамографа для міського перинатального центру - на 15,5 млн грн.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків дякує Світлані Горбуновій-Рубан за багаторічну працю на благо міста.