    
Главная Новини Харкова Влада Додаткові кошти на зарплати вчителям і комунальникам надійшли до бюджету Харкова
16.10.2025  12:35   Віталій Хіневич

Додаткові кошти на зарплати вчителям і комунальникам надійшли до бюджету Харкова

Міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.


Додаткові кошти на зарплати вчителям і комунальникам надійшли до бюджету Харкова
Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 16 жовтня, на позачерговій сесії міськради, передає РЕДПОСТ.
 
Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, це обумовлено наданням Європейським банком реконструкції та розвитку другого траншу гранту. Згідно з угодою, він спрямовується на виплату заробітної плати КП «Харківські теплові мережі», КП «Харківський метрополітен», КП «Салтівське депо» та КП «Тролейбусне депо №2».
 
Також місто отримало субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 51,1 млн грн.
 
За рахунок перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень були збільшені видатки на:
 
  • облаштування когенераційних установок на об’єктах КП «Харківський метрополітен» - на 45,3 млн грн;
  • придбання цифрового мамографа для міського перинатального центру - на 15,5 млн грн.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків дякує Світлані Горбуновій-Рубан за багаторічну працю на благо міста.

 

Тэги:  харків, бюджет
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.10 Надзвичайні події У Харкові затримали жінку, яка намагалась відправити українку до Амстердама для сексуальної експлуатації 16.10 ЖКГ У Харківській області вводять обмеження потужності для промисловості та бізнесу 16.10 Влада У Харкові призначили нових заступників міського голови
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 