16.10.2025 12:15 Віталій Хіневич

Харків дякує Світлані Горбуновій-Рубан за багаторічну працю на благо міста

Харківський міський голова Ігор Терехов, міська рада та виконавчий комітет висловлюють подяку Світлані Горбуновій-Рубан, яка завершує роботу на посаді заступника міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення у зв'язку з виходом на пенсію.



«Протягом не одного десятка років Ви були взірцем відповідальності, порядності та людяності, віддаючи всі сили розвитку соціальної сфери міста й допомозі тим, хто найбільше її потребував - літнім людям, дітям, військовим, людям з особливими потребами, переселенцям.

Ви стояли біля витоків багатьох важливих міських програм - від забезпечення належного рівня медичної допомоги й соціального захисту до організації гуманітарної підтримки під час війни. У найскладніші періоди проявляли стійкість, співчуття та вміння об’єднувати людей навколо добрих справ. Завдяки Вашій невпинній роботі Харків постійно доводив, що турбота про людину - головна цінність міста.

Світлано Олександрівно, дякуємо за роки служіння на благо харків’ян, за чуйність, відданість і внесок у розвиток міста! Бажаємо міцного здоров’я, душевного спокою, натхнення й нових звершень у всіх починаннях!» - говориться у зверненні.

